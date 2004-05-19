به گزارش خبرگزاري مهر ازمشهد اين جشنواره با هدف گسترش فرهنگ اسلامي و توجه بيشتربه هنرديني وملي به منظورفراهم آوردن زمينه هاي انتقال تجارب و ايجاد رقابت ميان كليه دانشجويان هنرمند درسه بخش هنري، ادبي و پژوهشي برگزارمي شود.

بخش هاي مختلف اين جشنواره عبارتند از : هنرهاي تجسمي ، صنايع دستي وعكس ، شعر، داستان و قطعه ادبي

اين گزارش حاكي است كه دربخش پژوهشي نيز پايان نامه، كتب، مقالات و نرم افزاردرنظرگرفته شده كه تعداد آثار رسيده به دبيرخانه در بخش هنري، ادبي، پژوهشي 180 اثر است كه توسط 10 استاد برتردانشگاه هاي كشور درحال داوري است.

اين مرحله ازجشنواره درروزهاي 30 و 31 ارديبهشت ماه در دانشگاه فردوسي مشهد برگزارمي شود وبه سه نفراول هررشته كمك هزينه سفربه مكه مكرمه، كمك هزينه سفربه عتبات عاليات و كمك هزينه سفربه سوريه تعلق خواهد گرفت.