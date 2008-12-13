فرهنگسرای ماهدشت بعد چند سال هنوز بهره برداری نشده است

علی ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: امسال در قالب ستاد غنی سازی اوقات فراغت در فرهنگسرای الغدیر اقدامات خوب فرهنگی و هنری انجام شد اما توسعه مراکز فرهنگی و حمایت از هنر و هنرمندان نیاز به همکاری مسئولان امر در سطح شهرستان دارد.

وی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج خواست تا فرهنگسرای خود را که چند سال است در این منطقه ساخته و تکمیل شده است را به بهره برداری برساند.

این مسئول تاکید کرد: با توجه به کمبود مراکز فرهنگی و آموزشی در این منطقه، بهتر است هرچه سریعتر فرهنگسرای ارشاد نیز در ماهدشت فعالیت خود را آغاز کند.

ابراهیم زاده ادامه داد: همچنین کانون آموزش و پرورش نیز که در خیابان شهید چمران ماهدشت واقع شده است نیز باید به بهره برداری برسد که مسئولان امر باید هرچه سریعتر در جهت رضایتمندی مردم از این اماکن بهره برداری کنند.