700 بیمار تحت پوشش انجمن ام اس مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود عابدینی ظهر شنبه در نشستی خبری در ساری افزود: علت این بیماری هنوز به طور دقیق در کشور مشخص نشده است اما تحقیقات نشان می دهد برخی افراد از نظر ژنتیکی زمینه های مستعد ابتلا به این بیماری را دارند.

وی برخی عوامل خارجی نظیر ویروس ها را نیز در ایجاد این بیماری دخیل دانست و گفت: ضعف بینایی، اختلال در اندام های حرکتی و عدم ایجاد تعادل از نشانه های ابتلا به بیماری ام اس است.

رئیس انجمن بیماران ام اس مازندران در مورد سیر درمانی این بیماری اظهار داشت: در صورت بروز حملات حاد و چنانچه بیمار دچار علائم عود شود ترکیبات کورتیکوستروئید با دوز بالا به مدت کوتاه توصیه و تجویز می شود.

وی با تاکید بر اینکه بیماری ام اس مسری نیست، گفت: شیوع این بیماری در خانم ها بیشتر از آقایان بوده و احتمال ابتلا به آن در تمام سنین وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه به طور یقین مشخص نیست که چه افرادی مستعد این بیماری هستند، خاطرنشان کرد: پژوهش ها ثابت کرده است که توارث نقش اساسی را در ابتلا به این بیماری ایفا می کند.

عابدینی با اشاره به تحت پوشش قرار دادن 700 بیمار تحت پوشش این انجمن در استان پیش بینی کرد این میزان بیمار در استان فراتر از میانگین کشوری است.

رئیس انجمن بیماران ام اس مازندران مشکلات مالی، استیجاری بودن مکان انجمن، مشکلات اشتغال بیماران و نیز کمبود امکانات تشخیصی را از جمله چالش های فراروی انجمن بیماران ام اس ذکر کرد.

به گفته وی، با توجه به بالا بودن هزینه های دارو در روند درمانی این بیماری انتظار ما از خیرین و نیکوکاران این است که در این مسیر، انجمن بیماری ام اس مازندران را یاری کنند.

