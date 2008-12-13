آثار ارسالی به جشنواره سیره نبوی و علوی 30 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده ظهر شنبه در آئین اختتامیه سومین جشنواره سراسری سیره نبوی و علوی کشور در ساری با اشاره به اینکه سال گذشته سه هزار و 200 اثر به این جشنواره ارسال شده است، اظهار داشت: در جشنواره امسال چهار هزار و 200 اثر ارائه شده است.

وی با بیان اینکه این جشنواره با حضور استانهای مازندران، گیلان، گلستان، سمنان، اردبیل، زنجان، قزوین و خراسان شمالی برگزار شد، گفت: نمایش خیابانی، خوشنویسی، شعر علوی، عکس به روایت دوربین و فیلم پویا نمائی از بخش های جنبی این جشنواره بوده است.

محمد رضا سوقندی، مدیرکل ارشاد خراسان شمالی نیز گفت: این استان از سال 85 با موضوع خوشنویسی در این جشنواره شرکت کرده است.

غلامرضا منتظری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز گفت: این استان نیز با موضوع پویانمایی در این جشنواره شرکت کرده که 68 فیلمنامه به دبیرخانه های کشور ارائه شده است.