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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

نمایش برگزیده یک قرن هنر ایرانی در آرت اکسپو تهران

نمایش برگزیده یک قرن هنر ایرانی در آرت اکسپو تهران

هنرمندان شرکت‌کننده در آرت اکسپو تهران منتخبی از آثار هنری خلق شده در یک قرن هنر معاصر ایران را به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از 62 نگارخانه امضای قدیمی‌ترین آثار رسیده به دبیرخانه نمایشگاه به 1300 شمسی برمی‌گردد که این نشانگر تجربه یکصد ساله هنر ایرانی در حوزه هنرهای تجسمی است.

در میان آثار هنرمندان نسل اول می‌توان مسعود عربشاهی، احمد اسفندیاری، ژازه طباطبایی، منوچهر نیازی، محسن وزیری‌مقدم، پرویز کلانتری، ایران درودی و... از هنرمندان معاصر میرحسین موسوی، حسین خسروجردی، احمد وکیلی و... را نام برد.

آرت اکسپو رسمی تهران از سوی دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکم دی‌ماه امسال به مدت یکماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 799741

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