شمار رتبه های زیر هزار کنکور در مازندران 40 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران ظهر شنبه در جلسه کمیته نوآوری سازمان در ساری افزود: بر اساس ارزیابی سازمان سنجش آموزش کشور این موفقیت در شرایطی حاصل شد که جمعیت دانش آموزان شرکت کننده در کنکور سراسری امسال در مازندران 98/3 درصد کاهش داشته است.

عبدالوحید فیاضی با اشاره به اینکه مازندرانی ها 35/4 درصد شرکت کنندگان کنکور سراسری امسال را تشکیل می دادند، افزود: در مجموع 46/5 درصد دانش آموزان مازندرانی در این کنکور رتبه زیر هزار را کسب کردند.

وی یادآور شد: در کنکور سراسری امسال 532 نفر از دانش آموزان در منطقه دو کشوری رتبه زیر هزار را کسب کردند و 532 نفر از داوطلبان مازندرانی نیز در این مرحله موفق به کسب رتبه زیر دو هزار شدند.

فیاضی با اشاره به استعداد بالای دانش آموزان مازندرانی، بر لزوم تلاش برای ارتقای جایگاه بیشتر داوطلبان این استان در کنکور سراسری دانشگاه ها تاکید کرد.