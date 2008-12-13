ابومسلم نیازمند حمایت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد امیرحسین پیروانی به دنبال استعفای خود از سرمربی گری تیم ابومسلم خراسان ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل باشگاه ابومسلم عدم حضور بازیکنان در تمرین هفته گذشته به دلیل عدم پرداخت حقوق و مشکلات شخصی با باشگاه را علت استعفای خود اعلام کرد.

سرمربی مستعفی تیم ابومسلم گفت: انتظار داشتم بازیکنان به خاطر من و اعضای کادر فنی، تمرین هفته گذشته خود را انجام دهند که این کار را نکردند.

پیروانی با بیان اینکه بازیکنان ابومسلم به گونهای رفتار می کنند که حتی برای حضور در تمرین شرط و شروط می‌گذارند، گفت: در این شرایط نمی توانستم در پیام بمانم.

وی با بیان اینکه باشگاه داری کار سختی است، افزود: ابومسلم و پیام در وضعیتی هستند که از همین امروز باید حمایت شوند.

وی با اشاره به اینکه در ابومسلم حرمت مربی نگه داشته نشد، گفت: دلیلی برای رد استعفایم ندارم و امیدوارم در سال‌های آینده در خدمت ورزش خراسان باشم.