برقراری آرامش نسبی در یونان و احتمال بازگشت دوباره ناآرامی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، یونان که از شنبه هفته گذشته به دلیل کشته شدن یک نوجوان 15 ساله به دست نیروهای پلیس در آشوب به سر می برد، امروز اوضاع نسبتا آرامی را پشت سر می گذارد.

برهمین اساس، پس از چند روز درگیری در شهرهای مهم یونان به ویژه آتن پایتخت این کشور، آرامش نسبی بار دیگر به این کشور بازگشت.



شب گذشته افراد ناشناس به پنج شعبه بانک در حومه آتن حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند.

بر همین اساس، در پی حمله تظاهرات کنندگان یونانی به ساختمانها و اماکن دولتی، تاکنون میلیونها یورو خسارت به این کشور وارد شده است.

گفته می شود که قرار است دانش آموزان یونانی بار دیگر در روز دوشنبه 25 آذر تظاهرات را ادامه دهند.

از سوی دیگر به دلیل احتمال افزایش دوباره سطح آشوبهای خیابانی در یونان، ارتش این کشور از روز پنج شنبه به حال آماده باش درآمده است.

علاوه بر این مسئله، یونان نیز همانند اغلب کشورهای اروپایی هم اکنون در بحران اقتصادی به سر می برد. نخست وزیر این کشور در تلاش است تا با دادن وعده کمک به شرکتها و کارخانجات این کشور همچنان خود را در مسند قدرت نگاه دارد.