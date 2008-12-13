300 همایش عاشورا پژوهی در کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حسین احمدیان ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این همایشها در راستای فعالیتهای فرهنگی این سازمان و با هدف توجه به قیام امام حسین (ع) و عاشورا در سه سطح دانش آموزی، دانشجویی و عمومی برگزار خواهد شد.
وی افزود: از این تعداد حدود 200 همایش در سطح دانش آموزی و بقیه به صورت دانشجویی و عمومی اجرا می شود.
احمدیان شمار بقاع متبرکه در کشور را شش هزار بقعه عنوان کرد و گفت: تاکنون در 50 تا 60 بقعه مطرح، فعالیتهای تبدیل به مرکز فرهنگی آغاز شده است.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در کشور نیز امسال با محوریت بقاع متبرکه اجرا شده است.
وی از طرح ایجاد مراکز قرآنی در استان های کشور خبر داد و گفت: طرح ایجاد این مراکز تهیه و تصویب شده و در بعضی از استان ها آغاز شده است.
به گفته وی، این مراکز دارای فضای تفریحی، آموزش قرآن، روخوانی و روان خوانی است و تلاش بر این است تا هر سال هفت مرکز در کشور ایجاد شود.
احمدیان گفت: بیشترین اعتبار این سازمان در امور فرهنگی هزینه می شود و در مواردی تا 80 درصد اعتبارات که در استان ها متفاوت است در بخش فرهنگی به مصرف می رسد.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست های اوقاف حمایت از محققان، مولفین و مراکز فرهنگی و مساجد است، گفت: اعتبارات این سازمان متکی بر موقوفات است و در حال ساماندهی امور هستیم تا حرکت جدیدی را در بخش فرهنگی داشته باشیم.
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