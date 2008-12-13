300 همایش عاشورا پژوهی در کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حسین احمدیان ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: این همایشها در راستای فعالیتهای فرهنگی این سازمان و با هدف توجه به قیام امام حسین (ع) و عاشورا در سه سطح دانش آموزی، دانشجویی و عمومی برگزار خواهد شد .

وی افزود: از این تعداد حدود 200 همایش در سطح دانش آموزی و بقیه به صورت دانشجویی و عمومی اجرا می شود .

احمدیان شمار بقاع متبرکه در کشور را شش هزار بقعه عنوان کرد و گفت: تاکنون در 50 تا 60 بقعه مطرح، فعالیتهای تبدیل به مرکز فرهنگی آغاز شده است .

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: طرح اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در کشور نیز امسال با محوریت بقاع متبرکه اجرا شده است .

وی از طرح ایجاد مراکز قرآنی در استان های کشور خبر داد و گفت: طرح ایجاد این مراکز تهیه و تصویب شده و در بعضی از استان ها آغاز شده است .

به گفته وی، این مراکز دارای فضای تفریحی، آموزش قرآن، روخوانی و روان خوانی است و تلاش بر این است تا هر سال هفت مرکز در کشور ایجاد شود .

احمدیان گفت: بیشترین اعتبار این سازمان در امور فرهنگی هزینه می شود و در مواردی تا 80 درصد اعتبارات که در استان ها متفاوت است در بخش فرهنگی به مصرف می رسد .