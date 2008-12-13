تعاونیهای مسکن زنجان جزء پرمسئله ترین تعاونیها در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد مهدی اعلایی بعد از ظهر امروز در کارگاه آموزشی تبیین مسئولیت مدیران و بازرسان شرکتهای تعاونی مسکن افزود: این امر خود باعث آسیب دیدگی اعتماد مردم به تعاونی ها شده است و باید از راهکارها و ابزارهایی استفاده کرد تا اعتماد مردم به تعاونیها برانگیخته شود.
وی ادامه داد: بر اساس آمار و شاخصهای اقتصادی، اقتصاد مردم استان در بستر متوسط اقتصادی قرار دارد و زمینه برای فعالیت تعاون مساعد است.
اعلایی افزود: در موضوعی که تحت عنوان مسکن مهر از سال 86 شروع شده است، میزان تاسیس واحدهای مسکونی مهر طی دو سال، برابر با تامین و ساخت و ساز واحدهای مسکونی از سوی کلیه تعاونیهای مسکن استان در سالهای گذشته بوده است.
مدیرکل تعاون استان زنجان بخش عمده فعالیتها و بیشترین مشکلات تعاونیها در سطح استان را از آن تعاونی های مسکن عنوان کرد و گفت: پرداختن به مقوله تعاون با توجه به وجود بسترهایی به عنوان الزام اجتماعی از یک طرف و ضرورت قانونی از سوی دیگر جدی به نظر میرسد.
اعلایی و جود بند ب اصل 44 قانون اساسی که اختصاص به تعاون و توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور دارد را مهم ارزیابی نمود و خواستار توجه ویزه به این بخش شد.
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