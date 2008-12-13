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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۸

تعاونیهای مسکن زنجان جزء پرمسئله ترین تعاونیها در کشور هستند

تعاونیهای مسکن زنجان جزء پرمسئله ترین تعاونیها در کشور هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان زنجان گفت: استان زنجان در خصوص فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن جزو مشکل دارترین استان‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد مهدی اعلایی  بعد از ظهر امروز در کارگاه آموزشی تبیین مسئولیت مدیران و بازرسان شرکتهای تعاونی مسکن افزود: این امر خود باعث آسیب دیدگی اعتماد مردم به تعاونی ها شده است و باید از راهکارها و ابزارهایی استفاده کرد تا اعتماد مردم به تعاونی‌ها برانگیخته شود. 

وی ادامه داد: بر اساس آمار و شاخص‌های اقتصادی، اقتصاد مردم استان در بستر متوسط اقتصادی قرار دارد و زمینه برای فعالیت تعاون مساعد است.

اعلایی افزود: در موضوعی که تحت عنوان مسکن مهر از سال 86 شروع شده است، میزان تاسیس واحدهای مسکونی مهر طی دو سال، برابر با تامین و ساخت و ساز واحدهای مسکونی از سوی کلیه تعاونی‌های مسکن استان در سال‌های گذشته بوده است.

مدیرکل تعاون استان زنجان بخش عمده فعالیت‌ها و بیشترین مشکلات تعاونی‌ها در سطح استان را از آن تعاونی های مسکن عنوان کرد و گفت: پرداختن به مقوله تعاون با توجه به وجود بسترهایی به عنوان الزام اجتماعی از یک طرف و ضرورت قانونی از سوی دیگر جدی به نظر می‌رسد.

اعلایی و جود بند ب اصل 44 قانون اساسی که اختصاص به تعاون و توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور دارد را مهم ارزیابی نمود و خواستار توجه ویزه به این بخش شد. 

کد مطلب 799749

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