قاریان و حافظان برتر قرآن کریم در سمنان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مهدی شهر، مسابقات استانی قرائت و حفظ قران کریم پیش از ظهر امروز در امام زاده قاسم مهدی شهر با حضور معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار شد.

این رقابت ها با شرکت 50 قاری و حافظ استان سمنان و در دو رده سنی زیر و بالای 16 سال برگزار شد که در بخش حفظ کل قرآن قاسم خاک پاش و حفظ 20 جزء عبدالحسین صالحی از شاهرود در رده سنی بالای 16 سال اول شدند.

محسن خطیبی شرفیه از سمنان عنوان نخست حفظ 10 جزء در رده سنی زیر 16 سال را کسب کرد و مرتضی محمودی از سمنان، مهدی صادقی از دامغان و امیر محقق از سمنان در رقابتهای ترتیل زیر 16 سال عناوین اول تا وسم را به خود اختصاص دادند.

در رده سنی بالای 16 سال علیرضا خطیب زاده از دامغان، سیدعلی اصغر تقوی از سمنان و وحیدالدین وحید نیا از شاهرود اول تا سوم شدند.

امیرحسین شاه محمدی از دامغان، محمدیاسین محمودیان از سمنان و علی ذبیحی از شاهرود در رقابتهای قرائت در رده سنی زیر 16 سال و در رده بالای 16 سال محسن سفیدیان از دامغان، مصطفی مدرسی از سمنان و حجت الله هراسانیان از سمنان در رده های اول تا سوم ایستادند .

سید محمد مهدی خاتمی از سمنان در رقابتهای مفاهیم قرآن کریم عنوان نخست این مسابقات را به خود اختصاص داد.

نفرات اول تا دوم هر رشته از این مسابقات به مرحله منطقه ای که بهمن مال سال جاری با حضور قاریان و حافظان برتر استان های سمنان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی برگزار می شود راه یافتند.