آرامش در خاورمیانه با بی ثباتی عراق ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برهم صالح از کشورهای عربی همسایه عراق خواست تا بدهیهای به جا مانده از رژیم دیکتاتوری صدام حسین را ببخشند.

وی در این کنفرانس که در بحرین و از سوی مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک این کشور برگزار شد، اظهار داشت: اکنون زمان آن رسیده است که عراق از فشار بدهیهای به جا مانده از رژیم صدام حسین رها شود.

لازم به ذکراست که عراق از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام حسین در سال 2003 تاکنون از کشورهای عربی خواسته است تا بدهیهای بغداد را لغو کنند.

برخی از کشورهای عربی از جمله امارات طی ماه های اخیر بدهی خود را که بالغ بر هفت میلیارد دلار بوده است بخشیده اند.

عراق در سال جاری اعلام کرد که بدهیهای این کشور بالغ بر 140 میلیارد دلار است که بیشترین مقدار آن یعنی 10 میلیارد دلار متعلق به عربستان سعودی است.

کنفرانس "گفتگوی منامه" که پنجمین دور آن به شمار می رود با محوریت امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار می شود.

این کنفرانس از سال 2004 تاکنون هرساله برگزار می شود.