معارف اسلامی باید به بهترین شکل به جهان ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر شنبه در حاشیه آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری سیره نبوی و علوی در ساریدر جمع خبرنگاران بر لزوم ارائه صحیح و هنرمندانه تعالیم اسلامی به جهانیان تاکید کرد.

وی گفت: انسان تشنه عصر حاضر آب میخواهد و دنیای غرب نیز محتوای مسموم خود را در زیباترین بسته بندی ها به کام تشنگان می ریزد و ما از این رهگذر باید هوشیارانه و آگاهانه عمل کنیم.

وی افزود: نشر معارف زلال الهی باید با بهترین اسلوب ها به جهانیان ارائه شود و هنر و ادبیات یکی از بهترین ابزار ارائه این تعالیم به شمار می رود.

منتظری با اشاره به فعالیت های استان گلستان در خصوص آواها و نغمه های نبوی و علوی و نیز ارائه آثار مبتکرانه پویانمایی در این استان، هنر را بیان لطافت ها و ظرایف دین مبین اسلام توصیف کرد.

وی بر لزوم وحدت جهان اسلام در نشر و تبلیغ صحیح آموزه های دینی تاکید کرد و فرصت کنونی که حاصل پیشرفت های علمی و تکنولوژی است را برای فعالیت های ارشادی و تبلیغی مغتنم ارزیابی و خواستار ادامه اینگونه فعالیتها شد.