اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامهها اغلب زمینههای فرهنگی و تاریخی دارند که از جمله آنها میتوان به برنامههای "ایران در گذر زمان"، "گنج و ترنج" و "از آن همه دیروز" اشاره کرد.
ـ به مناسبت بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر برنامه " نت بیست و چهارم" از گروه ایران و فرهنگ رادیو ایران پخش میشود. این برنامه ساعت 15:30 روی آنتن میرود و پخش موسیقی و گفتگو با هنرمندان و کارشناسان از بخشهای آن است.
ـ برنامه "پنجره" فردا 24 آذرماه از ساعت 9:50 به سردبیری سعید سلیمانی و تهیهکنندگی حسین فاطمیان از رادیو ایران پخش و در آن درباره آثار مرمتی حاج صفرعلی تبریزی که در فهرست آثار جهانی قرار گرفته صحبت میشود.
ـ برنامه "دلنوازان" فردا 24 آذرماه ساعت 13:30 پخش میشود و در آن ترانه غرامت با شعری از نظامی با صدای عبدالوهاب شهیدی روی آنتن رادیو ایران میرود.
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