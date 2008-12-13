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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

رادیو جوان در پاسخ به درخواست‌های مکرر فارسی‌زبانان خارج کشور نخستین سری تولیدات فرهنگی خود را به تاجیکستان ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه‌ها اغلب زمینه‌های فرهنگی و تاریخی دارند که از جمله آنها می‌توان به برنامه‌های "ایران در گذر زمان"، "گنج و ترنج" و "از آن همه دیروز" اشاره کرد.

ـ به مناسبت بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر برنامه " نت بیست و چهارم" از گروه ایران و فرهنگ رادیو ایران پخش می‌شود. این برنامه ساعت 15:30 روی آنتن می‌رود و پخش موسیقی و گفتگو با هنرمندان و کارشناسان از بخش‌های آن است.

ـ برنامه "پنجره" فردا 24 آذرماه از ساعت 9:50 به سردبیری سعید سلیمانی و تهیه‌کنندگی حسین فاطمیان از رادیو ایران پخش و در آن درباره آثار مرمتی حاج صفرعلی تبریزی که در فهرست آثار جهانی قرار گرفته صحبت می‌شود.

ـ برنامه "دلنوازان" فردا 24 آذرماه ساعت 13:30 پخش می‌شود و در آن ترانه غرامت با شعری از نظامی با صدای عبدالوهاب شهیدی روی آنتن رادیو ایران می‌رود.

کد مطلب 799757

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