به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا رئوفی نژاد ظهر امروز در دومین جلسه ستاد جشنواره نوآوری و شکوفایی استان افزود: طی چند روز آینده یک نفر به عنوان نوآور برتر و یک دستگاه در بحث شکوفایی مشخص خواهند شد که به دبیرخانه جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: شورای پژوهش و فناوری هر استان به عنوان ستاد جشنواره نوآوری و شکوفایی وظیفه سیاستگذاری، نظارت، هدایت کلی و تعیین برگزیدگان نهایی را برعهده دارد.

رئوفی نژاد افزود: کمیته تخصصی شکل گرفته در زیرمجموعه شورای پژوهش و فناوری هر استان با تایید رئیس ستاد جشنواره استانی، افراد برتر و نوآور استان را که در بخش نوآوری و اختراع در جشنواره‌های استانی موفق بوده اند یا دیگر نوآورانی که حاصل فعالیت آنان به صورت نمونه عینی ارائه شده است را در رده‌های سنی زیر 18 سال ، 30-18 سال و بزرگسالان انتخاب نموده و برای تعیین برگزیدگان نهایی بخش نوآوری معرفی می‌ کند.

استاندار زنجان از دیگر برنامه‌های ستاد جشنواره نوآوری و شکوفایی استان را معرفی طرح‌های موفق انجام شده در طول برنامه‌ چهارم در هر استان عنوان کرد و یادآور شد: این برنامه ها در پیشرفت استان و رفاه مردم موثر بوده و تا بیست و دوم بهمن ماه 87 به پایان می رسد.