بازگشت زائران خراسانی تا ششم دی ماه ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد غلامرضا دانش ظهر امروز در حاشیه بازگشت نخستین پرواز حجاج خراسانی در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در جمع خبرنگاران افزود: روزانه دو تا چهار سورتی پرواز با هواپیمای پهن پیکر انتقال زائران سه استان خراسان را به مشهد انجام می دهند.

قائم مقام مدیریت حج و زیارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه چهار کاروان از زائران اهل سنت از استانهای خراسان از جده وارد مشهد می شوند، گفت: حجاج خراسانی با پرواز هواپیمایی سعودی زیر نظر شرکت هواپیمایی هما وارد مشهد می شوند.

وی با بیان اینکه هواپیمای حامل بیش از سه هزار زائر از استانهای خراسان در مشهد به زمین خواهد نشست گفت: 11 هزار و 151 زائر استان خراسان رضوی با 36 سورتی پرواز از جده وارد مشهد می شوند که شامل پنج هزار و 650 مرد و پنج هزار و 340 زن هستند.