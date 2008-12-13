صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد باید به استانها واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران پیش از ظهر شنبه در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواستار واگذاری صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد به استان‌ها از سوی وزارت بهداشت شد.

کریمی اظهار داشت: وزارت بهداشت صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد را به استان‌ها واگذار کند تا روند صدور مجوز در استان‌ها سریع‌تر ‌شود.

وی افزود: یکی از مشکلات استان مازندران عدم توازن منطقه‌ای در صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد است که با تفویض اختیار وزارت بهداشت به استان‌ها، امیدوار به حل مشکل این بخش هستیم.

کریمی اقدامات فرهنگی را در راس فعالیت‌های این ستاد برشمرد و خواستار همکاری بیشتر رسانه ملی برای همکاری با ستاد در این زمینه شد.

وی خواستار همکاری بیش از پیش اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در مازندران شد و گفت: مدیر مربوطه باید برای این موضوع مهم وقت بگذارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران نیزدراین جلسه از اختصاص دو میلیارد ریال برای پیشگیری و درمان معتادان در استان خبر داد.

سردار مهدی توکلی گفت: با توجه به ماهیت نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ای و سیکل طولانی تنظیم موافقتنامه و تفاهمنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، در نیمه اول سال‌ جاری در حوزه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب، شاهد فعالیت‌های کمرنگ از سوی دستگاه‌هایی اجرای عضو شورای هماهنگی بودیم.

وی بااشاره به عدم پرداخت سهم اعتبار استانی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: تشدید اقدام‌های نظارتی و بازرسی از مرکز درمانی از برنامه‌های مهم این بخش است که با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: در حوزه اعتبارات بیش از ۲۰۹ میلیون تومان اعتبار اعلام واگذاری شد که بیش از ۷۴ درصد آن در بخش درمان و بقیه در بخش پیشگیری است.

توکلی اقدام‌های انتظامی استان برای مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر را رضایت‌بخش دانست و گفت: در شش‌ ماه اول امسال بیش از یک‌ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شد.

وی از کشف و متلاشی شدن ۷۲ باند تهیه توزیع مواد مخدر در این مدت خبر داد و افزود: در این ماموریت‌ها بیش از شش ‌هزار نفر دستگیر شدند.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران خواستار توازن در گسترش مراکز درمانی استان شد و گفت: درحال حاضر۲۳ درصد مراکز درمانی استان در شهر ساری مستقر هستندواین درحالی است که در برخی شهرستانها تنها یک مرکز درمانی به این امر اختصاص یافته است.