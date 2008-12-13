600 میلیارد ریال صرف پروژه قطار شهری شیراز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فرج الله رجبی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: امسال بالغ بر هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای قطار شهری شیراز در نظر گرفته شده که تاکنون 850 میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

وی با اشاره به زمان پایان عملیات خط اول قطار شهری نیز متذکر شد: سال گذشته نیز اعلام کردیم که تا پایان سال 87 خط اول قطار شیراز قابل استفاده است و هم اکنون نیز کار ریل گذاری قسمت غربی پروژه شروع شده در حالیکه باید در نظر داشت که کارهای ما بر اساس عملیات خرید واگن صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل قطارشهری شیراز همچنین با اشاره به اینکه در ماه های اخیر ایستگاه های سه، چهار و شش نمازی و عفیف آباد تحویل پیمانکار شده از آغاز عملیات در منطقه خیابان عفیف آباد طی روزهای آینده خبر داد.