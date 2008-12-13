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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

شهرداری از کرم کالیفرنیایی برای تبدیل زباله به کود استفاده می کند

به منظور تبدیل زباله و پسماندهای شهر تهران به کود کشاورزی از کرمهای کالیفرنیایی استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیته راهبردی محیط زیست دومین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری با بیان این مطلب گفت: در میان 3300 نوع کرم خاکی در جهان کرم قرمز کالیفرنیایی تفاوت ویژه ای دارد. این کرم به شکل هفته ای تولید مثل می کند ضمنا زباله ها را می خورد و به شکل کود دفع می کند.

دکتر خسرو سلجوقی افزود: ساختار بدن این کرمها پروتئین 70 درصدی دارند یعنی چیزی حدود پنج برابر گوشت قرمز پروتئین دارند به همین دلیل از این کرمها در ساخت و تولید  دارو برای بیماران شیمیایی و سرطانی، لوازم آرایشی بهداشتی، خوراک دام و طیور و ماهی استفاده می شود.

وی با اشاره به ارزش غذایی این کرمها ادامه داد: 60 درصد هر چه که کرمهای کالیفرنیایی می خورند به فضولات تبدیل می شود که این فضولات نوعی کود به نام ورمی کمپوت به حساب می آید.

سلجوقی ادامه داد: این کود بو نداشته و در آن علف هرز نمی روید. محصول کشاورزی را 30 تا 70 درصد افزایش می دهد، حالت اسفنجی دارد و آب را به مرور رها می کند و مهمترین حسن آن ارگانیک بودن محصول است که در کشورهای پیشرفته قیمت محصول را تا پنج برابر افزایش می دهد.

دبیر کمیته راهبردی محیط زیست دومین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری اذعان داشت: در کشورهای پیشرفته این کرمها را در قالب سطلهای ویژه ای  به خانه ها و مردم ارائه می کنند تا زباله ها را در خانه و در محل اداره تبدیل به کود کنند بدین ترتیب از هزینه های حمل و نقل و دفن زباله معاف شده و عملا تبدیل زباله و پسماند به کود در مبدا اتفاق می افتد.

وی در پایان گفت: با توجه به تولید انبوه زباله ای که در ایران داریم و با نظر به نیازی که به کود در کشور ما وجود دارد استفاده از این ایده بسیار ضروری است.

کد مطلب 799771

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