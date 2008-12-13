به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد نمایشگاه شوق مرور شامل آثار خوشنویسی قرآنی مقصودی و نمایشکاه آثار برگزیده هنرمندان نقاش که در نمایشگاه "علی (ع) در آئینه نقش" در 13 رجب برپا شده بود، در موزه هنرهای دینی برگزار میشود.
ژیلا کامیاب، سعید رفیعی، یدالله درخشانی، عباس خلیلی، سکینه اعلایی، شیرین پیلهوری، الهام براتی، کیوان عسگری و... حاضران در این نمایشگاه هستند. انتشار جلد اول مجموعه برنامههای شکرخند، برگزاری مسابقه ادبی هنری نهج البلاغه، اجرای نمایشهای خیابانی و جشنوارههای ادبی و هنری از دیگر برنامههای جشنواره تهران شهر سرور، شهر امید است.
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