پرسپولیس با سه گل از پاس همدان انتقام گرفت / توره مرد اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس تهران با نتیجه 3 بر صفر برابر میزبان خود پاس همدان به پیروزی دست یافت تا با 33 امتیاز جایگاه خود را در رده سوم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر تثبیت کند.

در این دیدار که با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه قدس همدان برگزار شد، ابراهیم توره(64 و 81) و حسین بادامکی(69) برای تیم فوتبال پرسپولیس گلزنی کردند. ضمن اینکه حنیف عمران زاده از پاس همدان و علی کریمی، پژمان نوری و مازیار زارع از پرسپولیس از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد. همچنین امید خورج در دقیقه 3+90 به دلیل خطای خشن روی دروازه بان پرسپولیس با دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد.

تیم فوتبال پرسپولیس با این پیروزی انتقام شکست 3 بر صفر خود برابر پاس همدان در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی فصل گذشته را از این تیم گرفت که نباید از بازی بسیار خوب علی کریمی و ابراهیم توره در این دیدار چشم پوشی کرد. توره با زدن دو گل مرد شماره یک این دیدار بود.

با این پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس تهران 33 امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد. پاس همدان هم با همان 21 امتیاز پیشین در رده چهاردهم قرار گرفته است.