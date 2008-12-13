اعتبارت نوسازی ناوگان حمل و نقل بین شهری کرمان تامین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد هدایتی ظهر امروز در مصاحبه مطبوعاتی در کرمان اظهار داشت: نوسازی ناوگان حمل و نقل در 2بخش ملی و استانی انجام می شود که در بخش استانی اعتبار لازم از طریق اعتبار بنگاههای زودبازده تامین شده است که از دو سال قبل به دلیل عدم وجود منابع مالی تخصیص داده نشده است.

هدایتی گفت: در سالهای اخیر با اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و ارائه تسهیلات ویژه توانسته ایم عمر متوسط ناوگان حمل و نقل کرمان را نسبت به کشور کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه متوسط عمر ناوگان حمل و نقل کشور 13 سال است، تصریح کرد: متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی در کرمان12.5 سال، ناوگان مینی بوس رانی 19.5 و خودروهای کرایه بین شهری پنج سال است که درهمه موارد نسبت به متوسط کشوری کمتر است.

هدایتی افزود: با نوسازی ناوگان امکان انجام رقابت با سایر سیستم های حمل و نقل فراهم می شود و ارائه خدمات نیز بهتر به مسافران صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: در سالهای گذشته میزان تصادفات جاده ای نیز در استان کرمان کاهش محسوسی داشته که یکی از دلایل اصلی این کاهش سن ناوگان حمل و نقل بوده است.