18 هزار نفر از نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد قلیشلی عصر شنبه به خبرنگاران در این زمینه افزود: همچنین میزان خرید کتاب در سومین نمایشگاه بزرگ کتاب استان نسبت به دوره گذشته 20 درصد افزایش یافت.

وی اظهار داشت: مردم فرهنگ دوست استان طی مدت هشت روز برپایی این نمایشگاه بزرگ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال کتاب خریداری کردند.

قلیش لی خاطرنشان کرد: علاوه براین، دو میلیارد و 240 میلیون ریال بن ویژه نمایشگاه با تخفیف 20 درصد توسط این اداره کل و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان مردم توزیع شد.

این کارشناس بیان داشت: نمایشگاه سراسری کتاب استان سال آینده با سطح کیفی بالاتر برگزار خواهد شد تا بتوان خدمات بهتری را به علاقمندان عرضه کرد

سومین نمایشگاه بزرگ کتاب با شرکت 300 ناشر از سراسر کشور در قالب 150 غرفه از 13 تا 21 آذرماه در مصلی بزرگ گلستان برگزار شد.