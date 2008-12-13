امسال 502 نفر در اثر تصادفات جاده ای در گیلان جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان عصر شنبه در نشست خبری در رشت اظهار اشت: در دو ساله اخیر مجموع میزان کشته ها در جاده ای استان گیلان 35 درصد کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه استان گیلان به لحاظ کاهش تصادفات جاده ای رتبه ششم کشوری را کسب کرده است،عنوان کرد: متاسفانه از مهر ماه رقم کشته های جاده ای استان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده که نگران کننده است.

جیفرودی کمررنگ بودن فرهنگ رانندگی در امعه، عدم نوسازی ناوگان فرسوده، رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان از جمله عوامل عمده بروز تصادفات در جاده ا دانست.

مدیرکل پایانه های گیلان با بیان اینکه 68 درصد کشته های جاده ای استان را عابرین پیاده و موتور سواران تشکیل می دهند اظهار اشت: از این میزان 32 درصد کشته ها عابرین پیاده و 36 درصد موتور سواران هستند.

جیفرودی در دامه به کارکردهای مهم این سازمان درخصوص کاهش میزان تصادفات و مرگ و یر جاده ای اشاره کرد و افزود: تجزیه و تحلیل تصادفات، آموزش و فرهنگ سازی عمومی، مکانیزه کردن مراکز معاینه فنی خودروها، نظارت بر سلامت رانندگان و ... از جمله این برنامه ها است.

این مسئول به مسئه تجزیه و تحلیل تصادفات در سطح جاده ای استان اشاره کرد و گفت: هر ماه یکی از محورهای پر تردد استان با همکاری پلیس راه، حمل و نقل جاده ای و راهداری عوامل بروز تصادفات بررسی و برای رفع مانع و مشکلات اقدام می شود.

جیفرودی بحث آموزش و فرهنگ سازی ترافیکی را یکی دیگر از برنامه های این سازمان دانست و افزود: در سال گذشته 50 قسمت فیلم در قالب " تردد ایمن " ساخته و از شبکه استانی باران پخش شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال تاکنون 33 قسمت برنامه رادیویی در قالب 990 دقیقه ساخته شده است اظهارکرد: همچنین 500 دقیق برنامه تلوزیونی در مجموع از آذرماه سال گذشته تاکنون در این استان ساخته شده است.

جیفرودی ادامه داد: امسال در مجموع 12 هزار و 250 نفر ساعت برای شاغلین بخش اعم از متصدیان شرکتها، مدیران فنی و رانندهها دورههای آموزشی برگزار شده است.

وی اظهارداشت: شرکت کنندگان در این دورهها در زمینه مهاربار، حمل کالاهای خطرناک، اخلاق حرفه ای، سلامت شغلی و ... آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

این مسئول همچنین به بحث آموزش دانش آموزان حاشیه جادهها استان گیلان اشاره کرد و افزود: امسال 121 مدرسه در قالب شش هزار و 600 دانش آموز تحت پوشش آموزش هستند.

مدیرکل پایانه های گیلان در ادامه از تجهیز پارک ترافیک در بوستان پلیس شهر رت خبر داد و یادآور شد: امسال 40 هزار برگ بروشور تاکنون در رابطه با حمل و نقل و ایمنی تهیه و توزیع شده است.

جیفرودی همچنین با بیان اینکه نظارت بر سلامت رانندگان در کاهش تصادفات نقش مهمی دارد، افزود: تاکنون برای 32 هزار و 750 راننده کارت سلامت صادر شده است.