شهرداری تهران امسال 100 میلیارد تومان بودجه پژوهشی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مالی و اداری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اعلام این مطلب گفت: در پیشنهاد بودجه سال 87 شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تهران تخصیص 3 درصدی بودجه عمرانی به طرحهای پژوهش رعایت شده که این مبلغ چیزی در حدود 100 میلیارد تومان است که این میزان جدای از کارهای مطالعاتی پروژه های عمرانی است و این 100 میلیارد تومان صرفا مختص کارهای پژوهشی و مطالعاتی است.

جواد مالکی پیشنهادهای سیستم کارشناسی، نیاز واحدهای ستادی و تخصصی شهرداری و پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران را از اولویتهای مرکز مطالعات و برنامه ریزی در تخصیص این بودجه دانست و افزود: درصدی از این بودجه صرفا برای پروژه های مطالعاتی که چگونگی کاربستی نمودن طرحهای پژوهشی را بررسی می کنند تعریف شده است اما غیر از آن بر اساس تدبیر کمیسیون تحقیق و توسعه و تاکید شهردار تهران و رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تمام پروژه های تحقیقی و مطالعاتی با حضور بهره بردار صورت می گیرد و یکی از شرایط عقد قرارداد این است که پیمان کار اجرایی شدن طرح را متعهد بشود و بدین ترتیب ملزم می شود به اینکه همکاری لازم را جهت اجرای و انجام خود پروژه پژوهش و بعد اجرایی کردن پژوهش داشته باشد.

عضو ستاد برگزاری دومین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری، تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی و راهبردی را رسالت مرکز مطالعات خواند و گفت: این امکان را برای پژوهشگران، دانشگاههای معتبر و شرکتهای پژوهشی معتبر خصوصی در نظر گرفته ایم که بتوانند طرحهای خود را پیشنهاد بدهند و در صورت ضرورت و دفاع خوب از این بودجه بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران اولین دستگاه کشور است که این 3 درصد را مشخص کرده و واقعا به اجرا گذاشته است.