براون به طور غیر منتظره وارد افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفر "گوردون براون" به افغانستان در حالی انجام می شود که قرار است وی امشب به هند برود.

انگلیس بیشترین تعداد نظامیان را در افغانستان دارد و نظامیان انگلیسی در هلمند یعنی اصلی ترین نقطه درگیریها با طالبان مستقر هستند.

بر اساس این گزارش، سال 2008 یکی از مرگبارترین سالها برای نظامیان خارجی حاضر در انگلیس بوده و لندن به منظور کاهش دادن سطح خشونتها در افغانستان از چندی پیش مذاکره با رهبران طالبان را آغاز کرده است.

از برنامه سفر براون در افغانستان هنوز خبری منتشر نشده است.