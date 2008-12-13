مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم خراسان رضوی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد کاظم رائینی مسئول برگزاری مسابقات اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ظهر در حاشیه اختتاحیه این مسابقات در جمع خبرنگاران افزود: در رده سنی شکوفه ها در رشته قرائت، سید مهدی ذاکری رتبه اول از شهرستان سبزوار، مهدی کمالی رتبه دوم از شهرستان مشهد و امیر علی رزقی رتبه سوم از شهرستان سبزوار مقامهای برتر را کسب کردند.

وی تصریح کرد: همچنین در این رده در رشته ترتیل، احسان محمدی رتبه اول از شهرستان مشهد، مصطفی رحمانی رتبه دوم از شهرستان چناران و سید محمد حسن علوی فر رتبه سوم از شهرستان مشهد شدند و در رشته حفظ 20 جزء عبدالله میادادپور رتبه اول از شهرستان رشتخوار و شریف حسن زاده رتبه دوم از شهرستان تربت جام مقامهای برتر را کسب کردند و در حفظ 10جزء محمد ناروئی رتبه اول از شهرستان تربت جام انتخاب شد.

مسئول برگزاری مسابقات اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: در رده سنی بزرگسالان در رشته قرائت سید محمد حسینی رتبه اول از شهرستان مشهد، حسین پور کویر، رتبه دوم از شهرستان مشهد و میثم محمدی رتبه سوم از شهرستان مشهد حایز رتبه های برتر شدند.

وی اظهار داشت: همچنین در رشته ترتیل الیاس خلوصی رتبه اول از شهرستان کاشمر، سید علی حیدری رتبه دوم از شهرستان چناران و میلاد اسماعیلیان رتبه سوم از شهرستان مشهد را کسب کردند و در رشته مفاهیم احمد حیدری رتبه اول از شهرستان تربت جام، سبحانی رتبه دوم از شهرستان نیشابور و محمد تقی عباسیان رتبه سوم از شهرستان مشهد حایز رتبه برتر شدند.

رائینی ادامه داد: در رشته حفظ کل مهدی محمد زاده رتبه اول از شهرستان مشهد، سید علی مومنیان رتبه دوم از شهرستان مشهد و محمود محمدی نیا رتبه سوم از شهرستان مشهد را کسب کردند و در رشته حفظ 20 جزء رضا صهبائی استاد رتبه اول از شهرستان مشهد، علی شیخ جامی رتبه دوم از شهرستان تایباد و سعید قره داشی رتبه سوم از شهرستان مشهد اختصاص یافت.

وی در پایان گفت: در حفظ 10 جزء سعید صهبائی استاد رتبه اول از شهرستان مشهد، حمید کبودانی رتبه دوم از شهرستان تایباد و ذکریا راداتی رتبه سوم از شهرستان تایباد مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.