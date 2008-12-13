شهروندان ماهدشتی با کمبود سوخت مواجه نخواهند شد

مجید عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و نیاز مردم به استفاده از انواع سوخت، مشکلات ناشی از کمبود سوخت آشکار می شود که امسال ستاد سوخت ماهدشت با همکاری مسئولان امر و شورای شهر ماهدشت با کمبود سوخت در فصل سرما مواجه نخواهیم شد.

وی افزود: همچنین امسال با همکاری شرکت فرآورده های نفتی سوخت نفت و گازوئیل از طریق شورای شهر ماهدشت در بین شهروندان توزیع می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: با اینکه بیش از 85 درصد شهروندان ماهدشتی تحت پوشش گاز شهری هستند اما با پیگیری لازم توانسته ایم سهمیه کافی را برای شهروندان ماهدشتی دریافت و در بین آنان توزیع کنیم.

عموزاده ادامه داد: 10 شعبه پخش نفت در ماهدشت فعال است که شهروندان می توانند با مراجعه به آنان سهمیه سوخت خود را دریافت کنند.