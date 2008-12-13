80 ایستگاه اتوبوس خارج از سطح خیابان در شیراز احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد صادق بزنجانی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: امسال در سطح شهر بودجه ای را برای ایجاد ایستگاه های خارج از سطح سواره رو در نظر گرفته ایم که بر این اساس 150 نقطه مشخص شد و امیدواریم با ایجاد این ایستگاه ها، ترافیک ناشی از توقف اتوبوس در سطح خیابانها نیز به میزان مناسبی کاهش یابد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: در حوزه ناوگان اتوبوسرانی نیز بحث ایجاد خطهای ویژه را پیگیری خواهیم کرد که بسیار حائز اهمیت محسوب می شود اما تا زمانیکه خودروهای تک سرنشین در کنار اتوبوسهای خط واحد در سطح شهر حرکت می کنند فرهنگ استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نخواهد کرد.

وی با اشاره به تصویب پروژه های "هف 90" به عنوان راهکاری دیگر برای کاهش ترافیک شهر شیراز نیز بیان کرد: 23 پروژه از پروژه های "هدف 90" شیراز مربوط به تقاطع های غیرهمسطح بوده که این امر نشان دهنده توجه شورای شهر شیراز به رفع مشکلات ترافیکی این شهر است.

پروژه های "هدف90" که شامل حدود 33 پروژه در بحث های مختلف عمرانی نظیر تقاطع های غیر همسطح و... است چندی پیش به تصویب اعضای شورای شهر شیراز رسید و بر اساس آن شهرداری موظف شد که تا سال 90 آنها را به مرحله بهره برداری برساند.

بزنجانی در ادامه سخنان خود گفت: دولت چندی پیش لایحه توسعه حمل ونقل عمومی را مطرح کرد که طی آن در حوزه برون شهری پس از چهار سال باید ضریب حمل و نقل عمومی از 42 درصد به 75 درصد افزایش یابد و به صورت جزئی استفاده از تاکسی 25 درصد، اتوبوس 40 درصد و مترو 10 درصد زیادتر شود ضمن اینکه با این امر مصرف بنزین نیز طی این دوره زمانی نیز هفت دهم درصد تقلیل خواهد یافت.

وی در این رابطه با اشاره به وضعیت حمل و نقل عمومی شیراز در حوزه قطار شهری نیز گفت: امسال بودجه خوبی به این پروژه اختصاص داده شده و در حال حاضر بحث تهیه واگن دنبال می شود ضمن اینکه در شیراز فقط دو خط قطار شهری طراحی شده که حدود 30 کیلومتر را تشکیل می دهد در عین حال از سال گذشته مطالعات توسعه پروژه برای افزایش طول دربرگیری قطار شهری به 80 کیلومتر را نیز آغاز کردیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیرازهمچنین با اشاره به اینکه در حوزه ناوگان تاکسیرانی نیز ایجاد خطوط مبدا و مقصد نیز یک حرکت بزرگ در این بخش به شمار می آید، عنوان کرد: امسال بحث نهادینه سازی فرهنگ دوچرخه سواری را به صورت پررنگ تر پیگیری می کنیم و برای فرهنگسازی استفاده از دوچرخه مقرر شده که در طول سال یک بار تمامی مدیران با دوچرخه در محل کار خود حاضر شوند که این امر را از مدیران شهراری شیراز آغازمی کنیم.