لاریجانی خواستار همراهی اندونزی در کمک به غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دراین گفتگو با اشاره به مسئله فلسطین و بحران غزه گفت: وضعیت مردم مسلمان فلسطین در غزه همچنان اسفبار است و آنان از نیازهای حیاتی خود به غذا، دارو و سوخت محروم هستند.

وی با تاکید بر لزوم اتخاذ اقدامات جدی تر در زمینه رفع مشکلات و محدودیت های ایجاد شده از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی پناه فلسطین یادآور شد که با همتای مصری خود رایزنی هایی برای تسهیل ارسال کمک های غذایی و دارویی کشورهای اسلامی به مردم تحت محاصره در غزه انجام داده است.

لاریجانی در این راستا مصوبه اخیر اجلاس پارلمانی آسیا در اندونزی را یادآور شد و افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد همراه با روسای مجالس اندونزی و سوریه موسوم به تروئیکای این مجمع، تلاش‌های بیشتری را در جهت تسریع ارسال این کمک‌ها به مردم فلسطین انجام دهد.

همچنین آگونگ لاکسونو رئیس مجلس نمایندگان اندونزی در ادامه این گفتگوبا تقدیر از این ابتکار، اهتمام مجلس اندونزی را در همراهی با این مشارکت مورد تاکید قرار داد و افزود: مسئله فلسطین یک موضوع اسلامی و انسانی است و اندونزی شرایط ناگوار مردم فلسطین در غزه را کاملا درک می کند.