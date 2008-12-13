به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی که ساعت 9 صبح روز دوشنبه 25 آذر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی-هنری کانون در تهران برگزار خواهد شد خالقان 8 اثر پژوهشی برگزیده با اهداء جایزه و لوح مورد تقدیر قرار می‌گیرند.‌‌



همچنین دو فعال عرصه پژوهش در کتابخانه‌های کانون که در ایجاد گروههای پژوهشی و انجمنهای پژوهشگران جوان در کتابخانه‌های کانون تلاش کرده‌اند در میان این برگزیدگان قرار می‌گیرند. 20 پژوهش دیگر نیز در این مراسم لوح قدردانی دریافت خواهند کرد.

این پژوهشها از میان 207 اثر پژوهشی و پایان‌نامه کارشناسان و مربیان کانون طی سالهای 1386 و1387 با موضوع معرفی فرهنگ بومی مناطق مختلف ایران و نیازهای پژوهشی کتابخانه‌های کانون انتخاب شده ‌است.

در آیین معرفی این آثار که همزمان با هفته پژوهش برگزار می‌شود دو تن از معاون فرهنگی و پژوهش کانون سخنرانی می‌کنند و خلاصه‌ای ازدو اثر برتر توسط صاحبان اثر قرائت خواهد شد.

به گفته بهمن کاظمی سرپرست مدیریت پژوهش کانون، نمایشگاهی یکروزه نیز از این آثار در مرکز آفرینشهای کانون برپا خواهد شد.

وی استفاده از ظرفیتهای کانون در استانها برای پژوهش در زمینه فرهنگ بومی مناطق مختلف ایران، آشنایی با نیاز‌های پژوهشی کتابخانه‌های کانون و ایجاد ارتباط بیشتر بین حوزه معاونت فرهنگی و معاونت پژوهشی کانون و به دنبال آن شناسایی مربیان و کارشناسان و اعضاء فعال کانون در زمینه‌های پژوهشی را از اهداف این برنامه برشمرد.

کاظمی همچنین از آغاز فعالیت رابطان پژوهشی کانون در استانهایی که دارای بیش از 20 کتابخانه هستند خبر داد و گفت: با موافقت معاونت اداری مالی کانون سمتی جدید در این استانها به رابطان پژوهشی اختصاص داده شده است و در بقیه استانها نیز افراد مشخصی در کنار مسئولیت دیگر خود به عنوان رابط پژوهشی فعالیت خواهند کرد.