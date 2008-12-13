سرانه تولید در مازندران باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری افزود: باید بر اساس ارزش افزوده ساختار و سرانه تولید را در استان افزایش داد.

وی ایجاد کارخانجات پایین دستی در بخش کشاورزی و تقویت صنایع تبدیلی برای تکمیل چرخه صنعت را در استان حائز اهمیت دانست.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه استفاده بهینه از نیروی کار، افزایش بهره وری و بالابردن راندمان کاری در افزایش تولید موثر است تصریح کرد: برای تامین امنیت غذائی در بخش کشاورزی باید کشاورزان را به تولید ارقام پرمحصول برنج ترغیب کرد.

وی با بیان اینکه تراکم کشت در اراضی مستعد استان اکنون پائین است از سازمان جهاد کشاورزی استان خواست تا با اعمال برنامه های کاشت چند محصول را در اراضی استان برای طی سال به کشاورزان اطلاع رسانی و آموزش داد.

کریمی با اعلام این مهم که نقاط ضعف خود را باید در سرانه تولید رفع کنیم خواستار افزایش رقابت اقتصادی بین سرمایه گذاران اقتصادی استان شد.

به گفته وی، دولت در پی این مهم بوده که به استان هائی که در راستای افزایش تولید و بهره وری گام برداند تشویق کند.

وی با بیان اینکه سهم مازندران در سرانه تولید و سهم بری کشور تضییع شده است گفت: رسانه ها باید در افزایش سرانه تولید ضعف های استان را به چالش کشیده و برای توسعه استان کمک کنند.

کریمی همچنین با تاکید بر بالا بردن سرانه ساختمان سازی در استان اظهار داشت: به خاطر کمبود زمین به دنبال ارتفاع سازی هستیم.

استاندار مازندران در بخش پایانی سخنانش همچنین به راه اندازی پرواز همه روزه از فرودگاه دشت ناز ساری به مقصد تهران خبر داد و گفت: پروازهای ساری به دمشق به هفته ای دو روز افزایش یافت.

وی با بیان اینکه تاکنون 20 میلیارد تومان برای توسعه فرودگاه ساری هزینه شده است از راه اندازی هفته ای دو بار پرواز ساری به بندر عباس خبر داد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه مزیتهای نسبی سرمایه گذاری و افزایش تولید باید در استان تبیین شود اظهار داشت: هم اکنون مازندران رتبه هفتم از نظر تولید ناخالص ملی و ساختار اقتصادی با توجه به نفت و گاز رتبه نه کشور را دارد.

ولی الله فرزانه افزود: مازندران در بخش بانک، بیمه و قرض الحسنه طی سالهای گذشته با جهش هایی مواجه بوده است.

به گفته وی، این استان همچنین در برخی بخش ها مانند ساختمان تنزل داشته که متولیان این بخش دولتی و خصوصی باید توجه بیشتری برای رفع این نقیصه داشته باشند.