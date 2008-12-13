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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

معلم پژوهنده کرجی رتبه برتر کشوری را کسب کرد

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: معلم پژوهشگر کرجی موفق به کسب رتبه برتر در میان معلمان پژوهنده سراسر کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی طاهرالدینی ظهر امروز در حاشیه نواختن زنگ پژوهش در مدرسه علامه امینی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج و برپایی نمایشگاه IT در این واحد آموزشی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فاطمه هداوند خانی از ناحیه دو شهرری با ارائه طرحی با عنوان "پایش فعالیتهای موسیقیایی در حافظه و توجه دانش آموزان کم توان ذهنی"، مهناز همایونی از کهریزک با ارائه طرح "راهکارهایی به منظور تقویت گرامر دستور زبان پیش دانشگاهی" و زهرا حسین زاده با طرحی تحت عنوان "چگونه توانستم دانش آموزانم را به تحقیق و پژوهش ترغیب کنم" سه پژوهشگر برتر استان تهران هستند که در فردا طی برگزاری مراسمی از آنها تقدیر و تجلیل می شود.

وی افزود: دبیر مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج "زهرا حسین زاده" موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.

این مسئول از برگزاری مراسم تقدیر از معلمان پژوهشگر سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: طی هفته پژوهش از چهار هزار معلم پژوهنده تقدیر و تجلیل می شود.

طاهرالدینی در بخش دیگری بیان داشت: در هفته پژوهش همایشهای قطبی منطقه ای در سطح نواحی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار می شود همچنین نمایشگاه هاس مختلفی از دستاوردها و تحقیقات دانش آموزان شهرستانهای استان در تمامی مناطق 27 گانه برپا خواهد شد.

کد مطلب 799792

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