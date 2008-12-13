معلم پژوهنده کرجی رتبه برتر کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی طاهرالدینی ظهر امروز در حاشیه نواختن زنگ پژوهش در مدرسه علامه امینی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج و برپایی نمایشگاه IT در این واحد آموزشی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فاطمه هداوند خانی از ناحیه دو شهرری با ارائه طرحی با عنوان "پایش فعالیتهای موسیقیایی در حافظه و توجه دانش آموزان کم توان ذهنی"، مهناز همایونی از کهریزک با ارائه طرح "راهکارهایی به منظور تقویت گرامر دستور زبان پیش دانشگاهی" و زهرا حسین زاده با طرحی تحت عنوان "چگونه توانستم دانش آموزانم را به تحقیق و پژوهش ترغیب کنم" سه پژوهشگر برتر استان تهران هستند که در فردا طی برگزاری مراسمی از آنها تقدیر و تجلیل می شود.

وی افزود: دبیر مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج "زهرا حسین زاده" موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.

این مسئول از برگزاری مراسم تقدیر از معلمان پژوهشگر سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: طی هفته پژوهش از چهار هزار معلم پژوهنده تقدیر و تجلیل می شود.

طاهرالدینی در بخش دیگری بیان داشت: در هفته پژوهش همایشهای قطبی منطقه ای در سطح نواحی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار می شود همچنین نمایشگاه هاس مختلفی از دستاوردها و تحقیقات دانش آموزان شهرستانهای استان در تمامی مناطق 27 گانه برپا خواهد شد.