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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۱۵

ضایعات فروشی های غیرمجاز کرج پلمپ می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری کرج از پلمپ ضایعات فروشی های غیرمجاز در این کلانشهر خبر داد.

سید مجید مساعد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تاکنون ماموران سازمان بازیافت با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی شهرستان کرج و با حکم دادستانی این شهرستان نسبت به پلمپ شش واحد غیرمجاز ضایعات فروشی در خیابان شهید ایرانی حصارک اقدام کرده اند.

وی افزود: به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت ضایعات فروشان و جمع آوری زباله از ماه گذشته طرح ساماندهی پسماندهای خشک در کلانشهر کرج آغاز شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی اجرای این طرح علاوه بر کسب آمار صحیح از زباله های خشک مانند کاغذ، مقوا، شیشه، پلاستیک و ... می توان نسبت به بازیافت این مواد نیز اقدام اساسی و ریشه ای انجام داد.

مساعد ادامه داد: در حال حاضر بیش از 500 واحد غیرمجاز ضایعات فروشی در کرج فعال است که با ساماندهی این قشر می توان گام مناسبی جهت تبدیل مواد زائد برداشت و در حال حاضر نیز با حکم قضایی از سوی دادستان شهرستان کرج، پلمپ سایر واحدهای غیرمجاز ضایعات فروشی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 799793

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