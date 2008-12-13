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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۴

چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس کارگروه علمی چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر آذربایجان غربی گفت: چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر آذربایجان غربی بهمن ماه سال جاری در ارومیه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی ابطحی بعد از ظهر امروز در اولین جلسه کارگروه علمی این جشنواره افزود: این جشنواره در دو مرحله استانی و ملی و با هدف شناسایی و معرفی کارآفرینان برتر به جامعه و استفاده از توانمندی های آنان در تحرک بخشیدن در بخش های اقتصادی و فرهنگی برگزار می شود.

وی ادامه داد: ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، تشویق حامیان کارآفرینی به مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای برنامه های کارآفرینی، ارتقاء بهره وری، کاهش نرخ بیکاری، افزایش ظرفیت های کارآفرینی، رشد اعتماد به نفس و روحیه خودباوری در جوانان و ترویج الگوهای کارآفرینی از دیگر اهداف این جشنواره است.

ابطحی بر حضور چند تن از کارآفرینان برتر سومین جشنواره کارآفرینان برتر استان در هیئت داوری جشنواره چهارم تاکید کرد و بیان داشت: این موضوع در انتخاب صحیح کارآفرینان برتر نقش اساسی ایفا خواهد کرد.

دبیر کارگروه علمی چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر استان نیز در این مراسم گفت: تاکنون 77 نفر از کارآفرینان استان برای شرکت در این جشنواره ثبت نام کرده اند.

حبیب دهقان افزود: کارآفرینان تا پایان آذرماه فرصت دارند تا در این جشنواره ثبت نام کنند و در پایان نیز از بین ثبت نام کنندگان 45 نفر به مرحله بعدی راه پیدا خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه علمی جشنواره با در نظر گرفتن تعریف کسب و کار، خلاقیت و نوآوری، در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، کارآفرینان برتر را شناسایی و معرفی خواهد کرد.

دهقان ادامه داد: تعیین شاخص های انتخاب اعضای هیئت داوری جشنواره استان و تعیین شاخص های فرآیند ارزیابی علمی کارآفرینان از وظایف این کارگروه است.

کد مطلب 799794

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