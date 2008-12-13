به گزارش خبرگزاری مهر، اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان خلیفه‌ ارامنه‌ تهران و شمال ایران در پنجمین نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شورای جهانی کلیساها ، دلایل بحران فعلی در جهان را جهل و نبود اعتماد متقابل عنوان کرد و افزود: یکی از ضرورتهای امروز انجام گفتگو است تا بتوان همزیستی مسالمت‌آمیزی ایجاد کرد.

وی یادآور شد: با هم زندگی کردن و ساختن زندگی جدید چالشی است که ما اکنون با آن مواجه هستیم. ما می‌توانیم به عنوان معتقدان به خدای واحد با هم فعالیت کنیم. انقلاب اسلامی ایران ایده‌های جدیدی ایجاد کرد و این ملاقاتها یکی از نتایج تغییراتی است که انقلاب اسلامی ایران آن را به وجود آورد.

سرکیسیان با اشاره به اینکه ایران نه تنها کشوری برای ارامنه، بلکه جایگاهی فرهنگی برای ارامنه است، افزود: در ایران محبتهای زیادی به ارامنه شده و آنها در ایران در صلح و صفا به سر می‌برند و ما نیز تجربیات خوبی در زمینه گفتگوی میان ایران و شورای جهانی کلیساها داریم.

خلیفه‌ ارامنه تهران و شمال ایران افزود: گفتگوی میان ادیان و تمدنها امروز موجب شده ما در دنیای چند مذهبی و چند فرهنگی از آن استفاده کنیم. از طرفی مذهب به خاطر ناآگاهی و جهل دچار درگیری شده است.