به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فلاح بعد از ظهر شنبه در نشست خبری به ‌مناسبت روز کودک و رسانه در ساری اظهار داشت: ساخت این برنامه تعهد ساخت سال ‌جاری برای شبکه طبرستان است و پیش‌بینی می‌شود برای آغاز سال 87 آماده پخش شود.

فلاح با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و توجه دادن کودکان به برنامه‌های مذهبی بیان داشت: برنامه کودک یکی بود یکی نبود،‌ با رویکرد محرم پخش می‌شود.

وی خاطر‌نشان کرد: مسابقه پرچم‌های افراشته نیز به ‌مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) ترتیب داده شد که برای تولید طراحی شده است.

مدیر تولید شبکه طبرستان از اعزام برنامه‌سازان کودک و نوجوان شبکه مازندران به 12 شهر مازندران برای تولید و پخش برنامه‌ به صورت زنده و مستقیم به مناسبت ایام‌الله دهه فجر خبر داد.

وی با اشاره به نقش رسانه در کارکردهای سیاسی و اجتماعی گفت: تلویزیون برای کودک به الگوی خاص تبدیل شده است و به‌ همین سبب کودکان وقت زیادی را صرف تماشای تلویزیون می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شبکه طبرستان در حال حاضر دو برنامه روتین را در حال پخش دارد، تصریح کرد: لیلی حوزک و یکی بود و یکی نبود با موضوع توجه به فرهنگ دینی و ملی از شبکه صدا و سیمای مازندران در حال پخش است.

فلاح با تاکید بر عملی‌سازی رهنمود معمار کبیر انقلاب اسلامی که صدا و سیما را دانشگاه تلقی کردند، بیان داشت: در جنگ رسانه‌‌ای با ابرقدرت‌ها باید با تولید برنامه‌های کیفی در صدد خنثی کردن برنامه‌های ضد فرهنگی دشمنان باشیم.

وی با اشاره به رویکرد سیمای استان‌ها برای ساخت برنامه کودک و نوجوان به زبان فارسی گفت: زبان فارسی در زندگی عمومی فرزندان ما و کودکان و نوجوانان از جمله جامعه، مدرسه و گروه همسالان وجود دارد و احساس می‌شود اگر برنامه کودک و نوجوان در استان‌ها با زبان محلی خودشان ساخته شود، تاثیر‌گذاری بیشتری دارد.