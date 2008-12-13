طرح "پرداخت بیمه در محل تصادف" در یزد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، از آنجا که وقوع تصادف در بیشتر مواقع سبب ایجاد ترافیکهای سنگین شهری می شود، راهنمایی و رانندگی استان یزد اقدام به اجرای طرح یاد شده کرده است.

این طرح در صورتیکه مبلغ خسارت زیر 300 هزار تومان باشد و طرفین حادثه نسبت به میزان خسارت وارده، توافق داشته باشند، به اجرا در می آید.

در اجرای این طرح همچنین بیمه نامه خودروی مقصر باید دارای اعتبار باشد که در صورت احراز سه شرط یاد شده، بدون رسم کروکی و حضور کارشناس بیمه، مبلغ خسارت در محل به خودروی خسارت دیده پرداخت می شود.

این طرح با هدف جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی، کاهش بروکراسی و صرفه جویی در وقت اجرا می شود و رانندگان می توانند با صرف وقت کمتری به حق قانونی خود دست پیدا کنند.