به خاطر دایی ایران را انتخاب کردم/ تیم ملی را در جام جهانی ببینید

اریش روته مولر دستیار اول و مشاورآلمانی تیم ملی فوتبال ایران درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از سالها پیش علی دایی را می شناسم. او انسان پرتلاش، محکم و با اراده ای است و به خاطرهمین ویژگی های شخصیتی اش سالهای موفقی را در فوتبال آلمان سپری کرد و شناخت من از او به همین سالها باز می گردد.

روته مولر اضافه کرد: دایی حدود 10 ماه پیش درتماسی با من موضوع همکاری ام با تیم ملی فوتبال ایران را مطرح کرد ولی در آن زمان به او گفتم که به خاطر قراردادی که تا پایان سال 2008 میلادی با فدراسیون فوتبال آلمان دارم نمی توانم بطور تمام وقت در خدمت تیم ملی ایران باشم ولی پس از پایان این قرارداد آماده ام تا با فدراسیون فوتبال ایران وارد مذاکره شوم.

مدرس بین المللی فوتبال با تاکید براینکه در طول مذاکراتم با فدراسیون فوتبال ایران چندین بار برای برگزاری دوره های مربیگری به ایران آمدم ، تصریح کرد: در این مراودات همکاری بسیار خوبی با فدراسیون فوتبال ایران داشتم و مسئولان فوتبال ایران رفتار بسیار صمیمانه ای با من داشتند و این مسائل در کنار شناختی که از علی دایی داشتم در نهایت به عقد قرارداد همکاری یکساله تا پایان جام جهانی با فدراسیون فوتبال ایران منجر شد.

وی در مورد آغاز زمان همکاری خود با فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت: در حال حاضر برای گذراندن یک دوره مربیگری در کشور بلغارستان به سر می برم و از ابتدای سال نو میلادی و در اولین فرصتی که علی دایی بخواهد همکاری ام را با تیم ملی فوتبال ایران آغاز خواهم کرد.

روته مولر در مورد نحوه همکاری خود با تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: من پیش از این به عنوان طراح و برنامه ریز در دوره مربیگری رودی فولر با فدراسیون فوتبال آلمان همکاری داشتم و با توافقی که با علی دایی داشتم در تیم ملی ایران نیز به عنوان دستیار فنی و مشاور تیم ملی ایران فعالیت خواهم کرد.

این مدرس بین المللی فیفا در مورد شانس ایران برای صعود به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی اظهار داشت: من تاکنون در چند اردوی مقطعی کنار تیم ملی فوتبال ایران بودم و شناخت خوبی از بازیکنان ایران دارم. به نظرمن ایران در گروه خود از شانس زیادی برای صعود به جام جهانی برخوردار است و تاکنون هم به نتایج خوبی دست یافته ولی راه باقیمانده بسیار دشوارتر است. من اگر ایمان نداشتم که ایران به جام جهانی صعود می کند هرگز پیشنهاد همکاری با تیم ملی ایران را نمی پذیرفتم. به نظر من باید ازهمین حالا ایران را در جام جهانی ببینید و برای نمایشی خوب در این مسابقات برنامه ریزی کنید.