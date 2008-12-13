نخستین پیروزی سایپا با مربیگری محمد مایلی کهن

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور که عصر امروز برگزار شد، تیم فوتبال سایپا کرج موفق شد در ورزشگاه خانگی با نتیجه 3 بر 2 از سد فولاد خوزستان عبور کند.

در این دیدار که با قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، سیدجلال حسینی(9)، جواد آشتیانی(33) و عیسی ترائوره(71) برای سایپا گل زدند و سهراب بختیاری زاده(21) و سیامک سرلک(66) گل های فولاد خوزستان را به ثمر رساندند. ضمن اینکه جواد آشتیانی بازیکن تیم سایپا در دقیقه 80 از زمین مسابقه اخراج شد.

تیم فوتبال سایپا که آخرین مرتبه در هفته چهاردهم لیگ برتر برابر استقلال اهواز به پیروزی دست یافته بود، بعد از پنج هفته موفق شد در ورزشگاه خانگی با هدایت مایلی کهن برابر دیگر تیم اهوازی طعم پیروزی را بچشد. این دومین بازی سایپا تحت مربیگری محمد مایلی کهن بود.

شاگردان محمد مایلی کهن با این پیروزی 20 امتیازی شدند اما همچنان در رده پانزدهم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور قرار دارند. فولاد هم با همان 25 امتیاز پیشین رده نهم را به خود اختصاص داده است.