سفر هیئتی از کنگره آمریکا به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، این هیئت ده نفره ازحزب دموکرات آمریکا پیش از ظهر امروز وارد بیروت شد و قرار است در دیدار با شماری از مسئولان لبنانی، اوضاع کنونی لبنان و منطقه را بررسی کند.



ریاست این هیئت را سناتور "گری اکرمان" برعهده دارد؛ اعضای این هیئت با یک فروند هواپیمای نظامی آمریکایی از فرودگاه لارناکای قبرس وارد بیروت شدند.



هدف این هیئت از این سفر بررسی اوضاع فعلی لبنان و منطقه پیش از انتقال قدرت در آمریکا (از بوش به باراک اوباما) اعلام شده است.



میشل سیسون سفیر آمریکا در لبنان به استقبال اعضای این هیئت رفت.

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