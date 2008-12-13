۳۶‬ هزار کلاس درس در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علیرضا علی‌احمدی عصر شنبه درجمع خیرین مدرسه‌ساز استان در رشت افزود: در سه سال عمر دولت نهم ‪ ۱۴ ‬ هزار و ‪ ۱۵۰ ‬ مدرسه در کشور ساخته شده است.

وی همچنین از افزایش اعتبارات جاری این وزارتخانه در سال جاری اشاره کرد و عنوان کرد: هم اکنون پرداختیها در این نهاد از متوسط ‪ ۲۲۸ ‬ هزار تومان به ‪ ۴۸۰ ‬ هزار تومان رسیده است.

علی احمدی با اعلام اینکه آموزش و پرورش دست اندرکار شکوفایی فرزندان این مرز و بوم است، افزود: مدارس باید تمام ساحتهای تربیتی را شکوفا و استعدادهای دانش آموزان را مد نظر قرار دهند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین برنامه ریزی و ایجاد استانداردهای بومی در جهت افزایش کیفی، صرفه جویی اقتصادی و صرفه جویی در زمان و بهینه سازی را از لازمه های کار مدرسه سازان عنوان کرد و یادآورشد: باید مدارسی با روح مناسب، مقاوم، کارا، ماندگار، دارای هویت و ماندگاری برای آیندگان ساخت.

علی احمدی مدیریت موثرتر بر مدرسه‌ سازی را یکی از چالشها عنوان کرد و افزود: ما نباید شاهد مکان یابی غلط برای ساخت مدرسه باشیم به گونه‌ای که مدرسه با پول بیت‌المال و سرمایه‌گذاری خیرین ساخته شود و بعد مورد استفاده قرار نگیرد.

وی تصریح کرد: در آموزش و پرورش نباید شاهد پروژههایی بود که به لحاظ مقاومت و زیبایی دچار نقصان باشند.

این مقام ارشد اجرایی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش نیازمند به کارگیری انسانهای خلاق و نوآور است، یادآورشد: آموزش و پرورش نیازمند ایجاد خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، اراده، پرورش، بصیرت، تعقل، شکوفایی همه جانبه استعدادهای فطری به فرهنگ نهاده شده در وجود یکایک فرزندان این ملت است.