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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۴۵

ظرفیت بازیافت کارخانه کمپوست کرج افزایش می یابد

ظرفیت بازیافت کارخانه کمپوست کرج افزایش می یابد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری کرج گفت: ظرفیت بازیافت زباله در کارخانه کمپوست کلانشهر کرج به 500 تن زباله در روز افزایش می یابد.

علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کلانشهر کرج جز اولین شهرهای کشور است که در دهه 1370 اقدام به احداث کارخانه کمپوست کرد و در حال حاضر با اینکه بیش از هشت سال از زمان بهره برداری از این کارخانه می گذرد جز بهترین کارخانه های کمپوست کشور محسوب می شود و در مقایسه با امکانات سایر کلانشهرها موقعیت بهتری دارد.

وی افزود: این کارخانه در زمان افتتاح و بهره برداری ظرفیت تبدیل 250 تن زباله در روز را به کود داشت که به مرور زمان و به علت عدم نگهداری و محافظت صحیح از این کارخانه ظرفیت آن به کمتر از 100تن زباله در روز کاهش یافت.

این مسئول خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های صروت گرفته ظرفیت کارخانه کمپوست کرج به تبدیل 500 تن زباله در روز افزایش خواهد یافت تا 50 درصد زباله های شهر به کمپوست تبدیل شود.

آقازاده ادامه داد: همچنین در کنار این اقدامات صورت گرفته در حال حاضر عملیات اجرایی کارخانه کود نرم که محصول نهایی کارخانه کمپوست است تا پایان سال با تولید 30 تن زباله در روز به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 799814

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