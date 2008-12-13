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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۴

زاهدی درپاسخ به مهرعنوان کرد:

رشد 7/8 درصدی بودجه های 88 وزارت علوم نسبت به سال87

رشد 7/8 درصدی بودجه های 88 وزارت علوم نسبت به سال87

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رقم بودجه 88 که از سوی دولت برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است را دارای رشد 7/8 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال 87 عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی عصر امروز در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: اعداد و ارقام درباره بودجه سال 88 به وزارت علوم ارائه شده اما چون هنوز نهایی نمی توان راجع به آن صحبت کرد.

وی اظهار داشت: آنچه در حال حاضر برای بودجه سال 88 وزارت علوم و دانشگاههای آن به ما ابلاغ شده 7/8 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 87 رشد داشته است.

وزیر علوم با تشریح و مقایسه رشد تولیدات علمی ایران در سالهای اخیر گفت: تولیدات علمی ایران در پایان سال 2008 از 13 هزار عبور می کند. ترکیه در حال حاضر دارای 22 هزار تولید علمی، مصر 4 هزار و 200، مالزی 2 هزار و 900 و عربستان نیز 2 هزار تولید علمی است.

وی افزود: سال گذشته ایران دارای 9 هزار و 61 تولید علمی و ترکیه 19 هزار تولید علمی بود. مصر نیز در سال گذشته 3 هزار و 80، مالزی 2 هزار و 600 و عربستان 1 هزار و 800 تولید علمی داشته اند.

زاهدی با اشاره به آمار تولیدات علمی این کشورها در سال 2006 گفت: ایران در این سال 6 هزار و 750 و ترکیه 17 هزار و 900 تولید علمی داشته است ایران در این سال یک سوم ترکیه تولید علمی داشته و هم اکنون از یک دوم نیز عبور کرده است.

وی افزود: شیب رشد ما بالا است و با ادامه این شیب تا پایان برنامه پنجم به مقام اول در منطقه از نظر تولید مقالات علمی خواهیم رسید.

کد مطلب 799816

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