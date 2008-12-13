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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۲

نیمی از واحدهای شهرک صنعتی نور فعال است

ساری - خبرگزاری مهر : فرماندار نور گفت: حدود نیمی از واحدهای تولید شهرک صنعتی چمستان نور فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ملکی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات زیست محیطی شهرک صنعتی چمستان نورافزود: از مجموع 80 واحد تولیدی صنعتی، 38 واحد فعال و 12 واحد نیز در حال نصب تجهیزات است.

وی اظهار داشت: برای احداث تصفیه خانه شهرک پیمانکار برای لایروبی تصفیه خانه تعیین شده است.

به گفته ملکی، با واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده برخورد می شود و این واحدها باید مقررات زیست محیطی را رعایت کنند.

فرماندار نور بیان داشت: مقرر شد تاکسی سرویس در این شهرک دایر شود و برای رفع مشکلات روشنایی برق نیز پیگیریهایی شده است.

وی یادآور شد: برای توسعه بخش صنعت باید موانع توسعه این بخش برطرف و از فعالان این حوزه حمایت شود.

شهرستان 105 هزار نفری نور در غرب مازندران واقع شده است.

کد مطلب 799818

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