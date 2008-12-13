نیمی از واحدهای شهرک صنعتی نور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ملکی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات زیست محیطی شهرک صنعتی چمستان نورافزود: از مجموع 80 واحد تولیدی صنعتی، 38 واحد فعال و 12 واحد نیز در حال نصب تجهیزات است.

وی اظهار داشت: برای احداث تصفیه خانه شهرک پیمانکار برای لایروبی تصفیه خانه تعیین شده است.

به گفته ملکی، با واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده برخورد می شود و این واحدها باید مقررات زیست محیطی را رعایت کنند.

فرماندار نور بیان داشت: مقرر شد تاکسی سرویس در این شهرک دایر شود و برای رفع مشکلات روشنایی برق نیز پیگیریهایی شده است.

وی یادآور شد: برای توسعه بخش صنعت باید موانع توسعه این بخش برطرف و از فعالان این حوزه حمایت شود.

شهرستان 105 هزار نفری نور در غرب مازندران واقع شده است.