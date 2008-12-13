کارتر نقض حاکمیت لبنان از سوی اسرائیل را از نزدیک مشاهده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "نبیه بری" امروز در منطقه عین التینه بیروت "جیمی کارتر" را به حضور پذیرفت.



کارتر پس از این دیدار گفت : امیدواریم که شاهد بهبود اوضاع در ماههای آتی و حل مشکل اشغالگری اسرائیل در فلسطین وهمچنین پایان اشغال روستای الغجر و کشتزارهای شبعا باشیم تا لبنان بتواند از استقلال کامل برخوردار شود و همه مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند.



وی افزود : ما نسبت به امکان نظارت بر انتخابات (پارلمانی لبنان) که هنوز تصمیمی درباره آن از سوی وزیران مربوطه گرفته نشده است، مشتاق هستیم.



کارتر در عین حال اذعان کرد که نظارت بر انتخابات در صورتی امکان دارد که تمام طرفهای سیاسی و وزیران کابینه لبنان با آن موافقت کنند.

کارتر همچنین از برقراری روابط دیپلماتیک میان سوریه و لبنان و مبادله سفرا میان دو کشور استقبال کرد.



نبیه بری نیز از هرگونه نظارت بر انتخابات لبنان به شرط بی طرف بودن استقبال کرد و گفت : در انتخابات سال 2005 نیز ناظرانی از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا حضور داشتند.



بری با اشاره به بررسی سیاست خارجی آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری اسبق این کشور اظهار داشت : کارتر تلاش می کند تصویر بهتری از سیاست آتی آمریکا ارائه کند تا خسارتها و زیانهای سیاست خارجی آمریکا در گذشته در قبال جهان عرب و اسلام جبران شود.



وی افزود: کارتر عملا تلاش می کند با این تحرک دموکراتیک، صفحه درخشان جدیدی ارائه کند و همه ما امیدواریم که اینگونه باشد به ویژه اینکه این دیدار در شرایطی صورت گرفت که وی صدای غرش هواپیماهای اسرائیلی را که حاکمیت و فضاهای کشور ما را نقض می کند، شنیده است .



کارتر در دیدار با فوزی صلوخ وزیر امور خارجه لبنان درباره نقض روزانه حاکمیت لبنان از سوی رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حل آن در آینده تاکید کرد.



رئیس جمهوری اسبق آمریکا سه شنبه 19 آذر برای دیدار با مقامها وشخصیتهای مختلف لبنانی وارد بیروت شد، اما مسئولان حزب الله هرگونه دیدار با وی را رد کرده اند.