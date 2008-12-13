بیسوادی در آمل ریشه کن خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله سالار بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد ریشه کنی بیسوادی شهرستان آمل اظهار داشت: در قالب این طرح که از سال آینده آغاز می شود در مجموع 11 هزار و 500 نفر از افراد بیسواد زیر 50 سال با شرکت در کلاس های مقدماتی و تکمیلی از نعمت با سوادی بهره مند می شوند.

وی از برگزاری جشن پایان بیسوادی امسال در 70 روستای شهرستان آمل همزمان با هفته سوادآموزی در دیماه خبر داد و افزود: تاکنون در 145 روستای آمل جشن پایان بی سوادی برگزار شد.

رئیس اداره نهضت سوادآموزی آمل با بیان اینکه 89 درصد جمعیت این شهرستان هم اکنون باسواد هستند تصریح کرد: حدود 95 درصد جمعیت زیر 50 سال آملی از نعمت سواد خواندن و نوشتن بهره مند شدند.

سالار گفت: امسال با تشکیل 310 کلاس درس سه هزار و 228 نفر از افراد بیسواد املی در پایه های مختلف تحصیلی مشغول سوادآموزی هستند.

به گفته وی، از ابتدای تشکیل نهضت سوادآموزی تاکنون با تشکیل هفت هزار و 447 کلاس درس که بیش از 89 هزار نفر در آن شرکت کردند بیش از 62 هزار نفر موفق به قبولی شدند.

رئیس اداره نهضت سوادآموزی آمل گفت: بر اساس آمارهای موجود هم اکنون از جمعیت حدود 345 هزار نفری شهرستان آمل حدود 42 هزار نفر بیسواد هستند.

سالار همچنین با اشاره به اینکه طرح یادگیری محلی نهضت سوادآموزی هم در حال حاضر در نه روستای آمل در حال اجراست خاطر نشان کرد: در این کلاس ها بیش از 500 نفر از دانش آموزان این روستاها علاوه بر سوادآموزی با مهارت های مختلف زندگی هم آشنا می شوند.