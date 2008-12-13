جدول رده بندی رقابتهای فوتبال لیگ برتر تا پایان هفته نوزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور طی دیروز و امروز با برگزاری 9 دیدار پیگیری شد که نتایج کلی این دیدارها به شرح زیر است:

* پیام مشهد 2- سپاهان اصفهان 2

گل ها: اشپیتین آرفی(58 و 1+90) برای پیام - عمادرضا(77 و 79) برای سپاهان

* مقاومت سپاسی شیراز یک - راه آهن شهرری 3

گل ها: امین متوسل زاده(29) برای مقاومت - هاملت میختاریان(18)، رضا نورمحمدی(70) و مجتبی زارعی(75) برای راه آهن

* ذوب آهن اصفهان 2 - پیکان قزوین صفر

گل ها: ایگور کاسترو(28) و قاسم حدادی(38) برای ذوب آهن

* استقلال اهواز یک - مس کرمان صفر

گل: مهدی دغاغله(18) برای استقلال اهواز

* ملوان بندرانزلی یک- برق شیراز صفر

گل: محمد حیدری(55) برای ملوان

* صبای قم یک - ابومسلم مشهد صفر

گل: غلامرضا رضایی(1+90) برای صبا

* استقلال تهران 4 - داماش گیلان 2

گل ها: مهدی نوری(25-گل به خودی)، پیروز قربانی(43)، حسین کاظمی(73) و آرش برهانی(75) برای استقلال - آدریانو آلوز(14) و محمدرضا مهدوی(69) برای داماش

* سایپا 3 - فولاد خوزستان 2

گل ها: سیدجلال حسینی(9)، جواد آشتیانی(33) و عیسی ترائوره(71) برای سایپا - سهراب بختیاری زاده(21) و سیامک سرلک(66) برای فولاد خوزستان

* پاس همدان صفر - پرسپولیس 3

گل ها: ابراهیم توره(64 و 81) و حسین بادامکی(69) برای پرسپولیس

جدول گلزنان لیگ برتر:

13 گل: آرش برهانی(استقلال تهران)

12 گل: ایگور کاسترو(ذوب آهن)

11 گل: عمادرضا (سپاهان) و فریدون فضلی(صبای قم)

9 گل: فرید عابدی(برق شیراز)، علیرضا واحدی نیکبخت(پرسپولیس)، اشپیتین آرفی(پیام) و عیسی تراتوره(سایپا)

جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر در پایان بازی های هفته نوزدهم و پیش از تعطیلات لیگ برتر به شرح زیر است:

جدول رده بندی لیگ برتر