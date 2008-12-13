جدول رده بندی رقابتهای فوتبال لیگ برتر تا پایان هفته نوزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور طی دیروز و امروز با برگزاری 9 دیدار پیگیری شد که نتایج کلی این دیدارها به شرح زیر است:
* پیام مشهد 2- سپاهان اصفهان 2
گل ها: اشپیتین آرفی(58 و 1+90) برای پیام - عمادرضا(77 و 79) برای سپاهان
* مقاومت سپاسی شیراز یک - راه آهن شهرری 3
گل ها: امین متوسل زاده(29) برای مقاومت - هاملت میختاریان(18)، رضا نورمحمدی(70) و مجتبی زارعی(75) برای راه آهن
* ذوب آهن اصفهان 2 - پیکان قزوین صفر
گل ها: ایگور کاسترو(28) و قاسم حدادی(38) برای ذوب آهن
* استقلال اهواز یک - مس کرمان صفر
گل: مهدی دغاغله(18) برای استقلال اهواز
* ملوان بندرانزلی یک- برق شیراز صفر
گل: محمد حیدری(55) برای ملوان
* صبای قم یک - ابومسلم مشهد صفر
گل: غلامرضا رضایی(1+90) برای صبا
* استقلال تهران 4 - داماش گیلان 2
گل ها: مهدی نوری(25-گل به خودی)، پیروز قربانی(43)، حسین کاظمی(73) و آرش برهانی(75) برای استقلال - آدریانو آلوز(14) و محمدرضا مهدوی(69) برای داماش
* سایپا 3 - فولاد خوزستان 2
گل ها: سیدجلال حسینی(9)، جواد آشتیانی(33) و عیسی ترائوره(71) برای سایپا - سهراب بختیاری زاده(21) و سیامک سرلک(66) برای فولاد خوزستان
* پاس همدان صفر - پرسپولیس 3
گل ها: ابراهیم توره(64 و 81) و حسین بادامکی(69) برای پرسپولیس
جدول گلزنان لیگ برتر:
13 گل: آرش برهانی(استقلال تهران)
12 گل: ایگور کاسترو(ذوب آهن)
11 گل: عمادرضا (سپاهان) و فریدون فضلی(صبای قم)
9 گل: فرید عابدی(برق شیراز)، علیرضا واحدی نیکبخت(پرسپولیس)، اشپیتین آرفی(پیام) و عیسی تراتوره(سایپا)
جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر در پایان بازی های هفته نوزدهم و پیش از تعطیلات لیگ برتر به شرح زیر است:
جدول رده بندی لیگ برتر
|
تیم
|
بازی
|
برد
|
تساوی
|
باخت
|
گلزده
|
گلخورده
|
تفاضل
|
امتیاز
|
1- استقلال
|
19
|
11
|
4
|
4
|
43
|
20
|
23+
|
37
|
2- ذوب آهن
|
19
|
10
|
7
|
2
|
35
|
26
|
9+
|
37
|
3- پرسپولیس
|
19
|
9
|
6
|
4
|
35
|
25
|
10+
|
33
|
4- پیکان
|
19
|
8
|
6
|
5
|
32
|
25
|
7+
|
30
|
5- صبای قم
|
19
|
7
|
9
|
3
|
26
|
20
|
6+
|
30
|
6- سپاهان
|
19
|
7
|
8
|
4
|
27
|
22
|
5+
|
29
|
7- مقاومت
|
19
|
7
|
7
|
5
|
21
|
21
|
-
|
28
|
8- مس کرمان
|
19
|
7
|
6
|
6
|
28
|
24
|
4+
|
27
|
9- فولاد
|
19
|
6
|
7
|
6
|
26
|
25
|
1+
|
25
|
10- راه آهن
|
19
|
6
|
5
|
8
|
21
|
22
|
1-
|
23
|
11- استقلال ا
|
19
|
6
|
5
|
8
|
22
|
30
|
8-
|
23
|
12- برق
|
18
|
5
|
7
|
6
|
24
|
21
|
3+
|
22
|
13- ملوان
|
19
|
4
|
9
|
6
|
18
|
25
|
7-
|
21
|
14- پاس
|
19
|
5
|
6
|
8
|
19
|
30
|
11-
|
21
|
15- سایپا
|
19
|
4
|
8
|
7
|
24
|
32
|
8-
|
20
|
16- ابومسلم
|
19
|
4
|
4
|
11
|
20
|
30
|
10-
|
16
|
17- پیام
|
18
|
3
|
6
|
8
|
18
|
30
|
12-
|
15
|
18- داماش
|
19
|
2
|
8
|
9
|
21
|
32
|
11-
|
14
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