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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۲۸

نتایج کامل هفته نوزدهم /

جدول رده بندی رقابتهای فوتبال لیگ برتر تا پایان هفته نوزدهم

جدول رده بندی رقابتهای فوتبال لیگ برتر تا پایان هفته نوزدهم

با پیروزی تیم های پرسپولیس و سایپا به ترتیب برابر پاس همدان و فولادخوزستان، هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور طی دیروز و امروز با برگزاری 9 دیدار پیگیری شد که نتایج کلی این دیدارها به شرح زیر است:

* پیام مشهد 2- سپاهان اصفهان 2
گل ها: اشپیتین آرفی(58 و 1+90) برای پیام - عمادرضا(77 و 79) برای سپاهان

* مقاومت سپاسی شیراز یک - راه آهن شهرری 3
گل ها: امین متوسل زاده(29) برای مقاومت - هاملت میختاریان(18)، رضا نورمحمدی(70) و مجتبی زارعی(75) برای راه آهن

* ذوب آهن اصفهان 2 - پیکان قزوین صفر
گل ها: ایگور کاسترو(28) و قاسم حدادی(38) برای ذوب آهن

* استقلال اهواز یک - مس کرمان صفر
گل: مهدی دغاغله(18) برای استقلال اهواز

* ملوان بندرانزلی یک- برق شیراز صفر
گل: محمد حیدری(55) برای ملوان

* صبای قم یک - ابومسلم مشهد صفر
گل: غلامرضا رضایی(1+90) برای صبا

* استقلال تهران 4 - داماش گیلان 2
گل ها: مهدی نوری(25-گل به خودی)، پیروز قربانی(43)، حسین کاظمی(73) و آرش برهانی(75) برای استقلال - آدریانو آلوز(14) و محمدرضا مهدوی(69) برای داماش

* سایپا 3 - فولاد خوزستان 2
گل ها: سیدجلال حسینی(9)، جواد آشتیانی(33) و عیسی ترائوره(71) برای سایپا - سهراب بختیاری زاده(21) و سیامک سرلک(66) برای فولاد خوزستان

* پاس همدان صفر - پرسپولیس 3
گل ها: ابراهیم توره(64 و 81) و حسین بادامکی(69) برای پرسپولیس

جدول گلزنان لیگ برتر:
13 گل: آرش برهانی(استقلال تهران)
12 گل: ایگور کاسترو(ذوب آهن)
11 گل: عمادرضا (سپاهان) و فریدون فضلی(صبای قم)
9 گل: فرید عابدی(برق شیراز)، علیرضا واحدی نیکبخت(پرسپولیس)، اشپیتین آرفی(پیام) و عیسی تراتوره(سایپا)

جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر در پایان بازی های هفته نوزدهم و پیش از تعطیلات لیگ برتر به شرح زیر است:

جدول رده بندی لیگ برتر  

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

گل‌زده

گل‌خورده

تفاضل

امتیاز

1- استقلال

19

11

4

4

43

20

23+

37

2- ذوب آهن

19

10

7

2

35

26

9+

37

3- پرسپولیس

19

9

6

4

35

25

10+

33

4- پیکان

19

8

6

5

32

25

7+

30

5- صبای قم

19

7

9

3

26

20

6+

30

6- سپاهان

19

7

8

4

27

22

5+

29

7- مقاومت

19

7

7

5

21

21

-

28

8- مس کرمان

19

7

6

6

28

24

4+

27

9- فولاد

19

6

7

6

26

25

1+

25

10- راه آهن

19

6

5

8

21

22

1-

23

11- استقلال ا

19

6

5

8

22

30

8-

23

12- برق

18

5

7

6

24

21

3+

22

13- ملوان

19

4

9

6

18

25

7-

21

14- پاس

19

5

6

8

19

30

11-

21

15- سایپا

19

4

8

7

24

32

8-

20

16- ابومسلم

19

4

4

11

20

30

10-

16

17- پیام

18

3

6

8

18

30

12-

15

18- داماش

19

2

8

9

21

32

11-

14

کد مطلب 799828

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