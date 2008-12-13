ارائه پیشنهاد ساخت ماهواره مصباح 2 / توانایی صدور علوم انسانی را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان عصر امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در نمایشگاه بین المللی گفت: 50 قطب علمی و 40 نشریه برتر علمی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری امسال شرکت می کنند و انجمنهای علمی نیز که دانشمندان ما در رشته های مختلف علمی در آنها حضور دارند فعالیتهای علمی و ترویجی خود را در این نمایشگاه ارائه می دهند.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای علمی و پژوهشی کشور در سالهای اخیر اظهار داشت: میزان رشد تولیدات علمی ایران در سال 2008 تاکنون 12 هزار و 174 بوده و رسیدن به اهداف چشم انداز در این زمینه دست یافتنی است.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزایش حجم قراردادهای پژوهشی دانشگاهها با صنایع را یکی دیگر از دستاوردهای پژوهشی عنوان کرد و گفت: در سال 84 میزان قراردادهای پژوهشی دانشگاهها با صنایع 182 میلیارد تومان بود که در سال 86 این رقم به 367 میلیارد تومان رسید.

وی با تأکید بر ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور گفت: برخی از این مراکز رشد با کمک های مالی کمی که از وزارت علوم دریافت کردند توانسته اند 2 تا 3 میلیارد تومان قرارداد پژوهشی با صنایع منعقد کنند.

کبگانیان پرتاب موفقیت آمیز راکت کاوش 2 به فضا را یکی دیگر از دستاوردهای وزارت علوم در حوزه معاونت پژوهشی عنوان کرد و گفت: طراحی و ساخت ماهواره در 8 دانشگاه و پژوهشگاه کشور یکی دیگر از نمونه های موفقت آمیز کشور در عرصه علم و فناوری است.

وی با اشاره به پرتاب ماهواره مصباح گفت: ماهواره مصباح 2 را پیشنهاد دادیم و اگر به تصویب برسد این فناوری را به صورت بومی در کشور خواهیم داشت.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه علوم انسانی در دستور کار جدی وزارت علوم قرار دارد اظهار داشت: با همکاری حوزه های علمیه پرداختن به علوم انسانی یکی از دستاوردهای وزارت علوم بوده است. علوم انسانی یکی از علومی است که می توان آن را به سایر کشورها صادر کرد.