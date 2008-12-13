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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۷

339 روستا در کرمان پاکسازی بیسوادی شده اند

339 روستا در کرمان پاکسازی بیسوادی شده اند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش کرمان با شاره به پاکسازی 339 روستا در کرمان از بی سوادی گفت: کرمان در بین استانهای کشور رتبه چهاردهم باسوادی را دارا است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی عصر امروز در جمع فرهنگیان کرمان در سالن اجتماعات آموزش و پرورش کرمان اظهار داشت: تمامی فعالیتها و برنامه ها با رویکرد عدالت آموزشی در سراسر استان به ویژه مناطق محروم کرمان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: تقویت بنیه پژوهشی در استان کرمان یکی از اهداف اصلی است و شناسایی فرصتهای برون سازمانی به خصوص در بحث فرهنگ سازی از مسائلی است که در سیستم آموزشی استان پیگیری می شود.

فتحی افزود: ساماندهی و اصلاح امور آموزشی و پرورشی به عنوان یک اصل مطرح است و در کنار آن توجه به استعدادهای دانش آموزان و نهادینه کردن کنترل و نظارت و پیشگیری از بروز مشکلات مورد تاکید قرار دارد.

وی افزود: 82 مدرسه در استان در حال حاضر به صورت هیئت امنایی اداره می شوند که این رقم باید به هزار مدرسه برسد.

 

کد مطلب 799832

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