339 روستا در کرمان پاکسازی بیسوادی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی عصر امروز در جمع فرهنگیان کرمان در سالن اجتماعات آموزش و پرورش کرمان اظهار داشت: تمامی فعالیتها و برنامه ها با رویکرد عدالت آموزشی در سراسر استان به ویژه مناطق محروم کرمان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: تقویت بنیه پژوهشی در استان کرمان یکی از اهداف اصلی است و شناسایی فرصتهای برون سازمانی به خصوص در بحث فرهنگ سازی از مسائلی است که در سیستم آموزشی استان پیگیری می شود.

فتحی افزود: ساماندهی و اصلاح امور آموزشی و پرورشی به عنوان یک اصل مطرح است و در کنار آن توجه به استعدادهای دانش آموزان و نهادینه کردن کنترل و نظارت و پیشگیری از بروز مشکلات مورد تاکید قرار دارد.

وی افزود: 82 مدرسه در استان در حال حاضر به صورت هیئت امنایی اداره می شوند که این رقم باید به هزار مدرسه برسد.